Réunion sur les questions socio-économiques auprès du président Ilham Aliyev

Bakou, 31 juillet, AZERTAC

Une réunion sur les questions socio-économiques a eu lieu le 31 juillet auprès du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev.

Ayant pris la parole à la réunion, le président Ilham Aliyev a souligné que les tâches fixées au début de l’année courante avaient été réalisées, le pays se développait avec succès, de grandes projets d’infrastructure avaient été mis en œuvre et la situation économique générale était très positive. Le chef de l'Etat a mis l'accent sur la croissance de l'économie, du secteur non pétrolier, de l'industrie non pétrolière et de l'agriculture au cours des six premiers mois de 2019.

«Les investissements réalisés, les réformes menées et la nouvelle approche scientifique de l’agriculture donnent déjà leurs fruits», a estimé le chef de l’Etat, se disant convaincu que le secteur de l’agriculture se développerait de manière constante aussi à l’avenir. Le président de la République a fait savoir que plus de 6 milliards de dollars avaient été investis dans l’économie du pays pendant ladite période. Il a noté que l’amélioration du bien-être et des conditions de vie de la population était toujours au centre de l’attention.

Le président de la République a également abordé les travaux effectués afin d’améliorer les infrastructures dans les régions du pays. İl a déclaré que 60 mille emplois avaient été créés depuis le début de l’année.

Puis, le ministre du Travail et de la Protection sociale Sahil Babayev, le ministre de l’Economie Chahin Moustafayev, le président du Conseil d’administration de la Banque centrale Elman Rustamov, le ministre des Impôts Mikayil Djabbarov, le ministre des Finances Samir Charifov et le ministre de l’Agriculture Inam Karimov ont présenté leurs rapports sur les travaux accomplis.

Enfin, le chef de l’Etat s’est dit sûr que toutes les tâches prévues pour 2019 seraient accomplies d’ici la fin de l’année.