Le président Ilham Aliyev : Notre économie a enregistré un taux de croissance de 2,4% et notre secteur non pétrolier de 3,2% pendant la première moitié de l’année

Bakou, 1er août, AZERTAC

Notre économie a enregistré un taux de croissance de 2,4% tandis que notre secteur non pétrolier s’est accru de 3,2 au cours des six premiers mois de cette année. Il a eu une croissance de 15,7% dans l’industrie non pétrolier. Cela montre que la politique d’industrialisation que nous menons ces dernières années donne de bons résultats. C’est ce qu’a déclaré le président Ilham Aliyev lors de la réunion sur les questions socio-économiques qui s’est tenue le 31 juillet.

«Notre secteur non pétrolier a enregistré une avancée record. Certes, les grandes entreprises mises en service ont un rôle assez grand dans ce domaine. Comme vous le savez, l’usine de carbamide et l’usine «SOCAR-Polymer» ont été mise en service ces dernières années. Dans le même temps, des mesures nécessaires sont prises pour le développement des petites et moyennes entreprises. Donc, la croissance de 15,7% de notre industrie non pétrolière au cours des six derniers mois est, bien sûr, très réjouissante», a précisé le chef de l’Etat.