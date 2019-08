Le gaz naturel azerbaïdjanais frappe à la porte de l’Europe

Bakou, 1er août, AZERTAC

Avec son activité dans la réalisation du projet de Corridor gazier Sud, la SOCAR prouve qu’elle est en mesure de mettre en œuvre à temps et de manière très efficace des projets transnationaux non seulement en Azerbaïdjan, mais aussi dans des pays étrangers.

Plus de 88,5% des travaux sur le projet de TAP, conçu pour acheminer le gaz naturel azerbaïdjanais vers l’Europe, ont été effectués, rapporte l’AZERTAC citant la SOCAR.

Les travaux sur le projet de TAP vont bon train. Il est prévu d’acheminer initialement 10 milliards de m3 de gaz via le gazoduc transadriatique, un segment du Corridor gazier Sud, vers l’Europe. Ce gazoduc se connectera à celui transanatolien (TANAP) à la frontière turco-grecque et s’allongera jusqu’au sud de l’Italie, en passant à travers la Grèce, l’Albanie et la mer Adriatique.

A présent, TANAP est entièrement prêt à acheminer le gaz naturel vers l’Europe. Avec son activité dans la réalisation du projet de Corridor gazier Sud, la SOCAR prouve qu’elle est en mesure de mettre en œuvre à temps et de manière très efficace des projets transnationaux non seulement dans le pays, mais aussi dans des pays étrangers.

A noter que la SOCAR et ses partenaires ont économisé environ 5 milliards de dollars dans la construction de TANAP et ont réussi à réduire de 40% les coûts globaux du projet.

Il convient de noter que les bases du gazoduc TAP ont été jetées le 17 mai 2016 à Thessalonique, en Grèce. Le conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement a ratifié le 6 février le financement d'un montant de 1,5 milliard d'euros pour le gazoduc TAP qui passera à travers la Grèce, l'Albanie et sous la mer Adriatique avant de rejoindre les côtes de l'Italie du Sud où il sera connecté au réseau de gaz naturel de l'Italie. Ce projet fait partie du Corridor gazier Sud et est une initiative lancée par le Conseil de l'Europe, la Commission européenne et le Parlement européen dans le cadre de la politique énergétique de l'Union européenne.