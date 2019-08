Plus de 432 millions de tonnes de pétrole acheminés via l’oléoduc BTC jusqu’à présent

Bakou, 1er août, AZERTAC

Au cours de la première moitié de l’année en cours, 16 millions de tonnes de brut (plus de 120 barils) ont été acheminés via l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) et transportés par 149 pétroliers depuis le port de Ceyhan vers les marchés mondiaux, rapporte dans un communiqué la société BP Azerbaijan.

«Le volume total du brut transporté via l’oléoduc BTC a été de plus de 432 millions de tonnes. Ce pétrole a été acheminé depuis le port de Ceyhan par 4 mille 234 pétroliers», lit-on dans le communiqué.

L'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC), un projet visant à acheminer le pétrole de la Caspienne vers les marchés mondiaux, dont la construction avait été lancée le 30 juillet 2003, a été officiellement inauguré, le 13 juillet 2006, au grand terminal turc de Ceyhan. De son point de départ de Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, jusqu'au terminal turc de Ceyhan, le nouvel oléoduc serpente sur 1 768 kilomètres, ce qui en fait l'un des plus longs du monde.

A noter que les actionnaires de la «BTC Ko.» sont les suivants : BP (30,1 %), «AzBTC» (25 %), «Chevron» (8,9 %), «Equinor» (ancien «Statoil») (8,71 %), TPAO (6,53 %), «Eni» (5 %), «Total» (5 %), «Itochu» (3,4 %), «Inpex» (2,5 %), «ExxonMobil» (2,5 %) et «ONGC (BTC) Limited» (2,36 %).