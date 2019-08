Festival de Gabala : une soirée de musique de chambre

Gabala, 1er août, AZERTAC

Un concert de musique de chambre a eu lieu la deuxième journée du Festival international de musique de Gabala, qui a débuté le 31 juillet.

Lors du concert, les violoncellistes Dmitri Yablonski, Boris Andirianov, Anna Kochkina et Janna Miniotas ont interprété les œuvres de Jacques Offenbach, Jean-Sébastien Bach, C. Sollimanm Albert Minsky, G.Goussev, G.Miller, Gennady Gladkov et Enrique Mario Francini.

A noter que la cérémonie solennelle d’ouverture de la XIe édition du Festival international de musique de Gabala aura aussi lieu ce soir.