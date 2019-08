Festival de Gabala : concert de musique de chambre consacré au 80e anniversaire d’Oxana Yablonskaya

Gabala, 3 août, AZERTAC

Un concert intitulé «Oxana Yablonskaya et ses amis», consacré au 80e anniversaire de la pianiste de renommée mondiale Oxana Yablonskaya, a eu lieu le 2 août en marge de la 11e édition du Festival international de musique de Gabala.

Ayant pris la parole avant le concert, Farhad badalbeyli, artiste du peuple de l’URSS, recteur de l’Académie musicale de Bakou U.Hadjibeyli, directeur artistique de la 11e édition du Festival international de musique de Gabala, a d’abord donné des informations sur la vie et la créance d’Oxana Yablonskaya.

Lors du concert, Oxana Yablonskaya, les pianistes américains Ning-Wu Du et Helen Sim, le violoncelliste et la pianiste ukrainiens Yuri Pogoretski et Irina Starodub, ainsi que les pianistes Farhad Badalbeyli et Mourad Adygözelzadé et la soliste Sabina Assadov ont joué les œuvres de Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Franz Schubert, Robert Schumann, Robert Schumann, G.Garayev et F.Amirov.