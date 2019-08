Message de condoléances adressé à M. Donald Trump, Président des Etats-Unis

Son Excellence Monsieur Donald Trump, Président des Etats-Unis

Bakou, le 5 août 2019.

Monsieur le Président,

Je suis profondément attristé par la nouvelle sur la perte en vies humaines et les blessés suite aux fusillades commises dans les Etats du Texas, de l’Ohio et l’Illinois.

En ces circonstances douloureuses, je présente en mon nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais mes vives condoléances à vous-même, aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu'à l'ensemble du peuple américain et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Ilham Aliyev

Président de la République d'Azerbaïdjan