Le Centre d’analyse des relations internationales signe un mémorandum d’accord avec un institut sud-coréen

Bakou, 6 août, AZERTAC

Le Centre d’analyse des relations internationales a signé un mémorandum d’accord sur la coopération avec l’Institut d’études eurasiennes et turques de l'Université des femmes de Dongduk (Corée du Sud).

Le mémorandum a été signé par Férid Chafiyev, président du Centre d’analyse des relations internationales, et Mme Eunkyung Oh, directrice de l’Institut d’études eurasiennes et turques.

Le document de cinq ans vise l’échange de personnels académiques et administratifs, la coopération sur les recherches, l’échange de publications et d’informations scientifiques etc.