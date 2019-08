Le Centre de la jeunesse de Pirallahy ouvre ses portes

Bakou, 7 août, AZERTAC

Le Centre de la jeunesse, nouvellement construit dans l’arrondissement de Pirallahy, a ouvert ses portes le 7 août.

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et la première dame Mehriban Aliyeva ont participé à l’inauguration du centre.

Le chef de l’Etat a coupé le ruban symbolisant l’ouverture du bâtiment.

İl a été porté à l’attention qu’un musée dédié au leader national Heydar Aliyev y a été créé. Des objets reflétant la vie et l’activité du leader national y sont exposés. Le centre dispose également des salles de conférences, de lecture et de mariage, des cercles «les mains habiles», d’un studio de photos et d’une salle d’exposition.