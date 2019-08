Tour de la Vierge : une belle et vraie histoire d'amour

Bakou, 8 août, AZERTAC

La Tour de la Vierge (Qiz Qalasi), qui garde l'histoire de l'amour véritable est le monument le plus grand et le plus curieux de Bakou. Il est situé dans la partie historique de la ville – à Itchéricheher. La Tour de la Vierge, symbole lumineux de l'architecture azerbaïdjanaise, est la principale attraction de la capitale. Ce monument représente un siècle entier et attire l'attention des touristes du monde entier.

La construction de la Tour, d'en haut, ressemble à la forme de Buta, qui, depuis l'antiquité, était un symbole universel du feu, de la lumière et du soleil. De plus, quatre des huit fenêtres de la tour sont situées de telle sorte que le 22 décembre, le jour du solstice d'hiver, les rayons du soleil qui les traversent illuminent la tour de l'intérieur.

La hauteur de la Tour de la Vierge dans la partie nord atteint 28 m et dans la partie sud - 31 m, tandis que l'épaisseur des murs est de 5 m à la base et de 4 m au sommet. Les huit étages de la tour sont séparés les uns des autres par la terrasse en pierre et sont reliés par les escaliers.

Comme nous l'avons déjà noté, la hauteur de la Tour de la Vierge du côté sud est de 28 mètres. Curieusement, il y a beaucoup de « coïncidences » à Itchéricheher avec le nombre « 28 ». Le fait que la mer Caspienne se trouve à 28 mètres sous le niveau de l'océan mondial, qu’il y a 28 quartiers dans Itchéricheher, donne une signification symbolique à ce nombre. Du point de vue d'un oiseau, la Tour de la Vierge ressemble à la forme des chiffres « 9 » ou « 6 ». Ensemble, ils forment un concept bien connu de « Yin-Yang ».

Cette tour de 28 mètres de haut est le symbole non seulement de la ville de Bakou, mais aussi du pays tout entier. Elle a été bâtie au XIIème siècle et une légende tenace circule à son propos.

Un riche dirigeant local serait tombé amoureux de sa propre fille et l'aurait demandé en mariage. Révoltée par l'idée même de l'inceste, mais ne pouvant désobéir à son père, elle lui demanda de lui construire une tour aussi haute qu'il fallait pour observer toute l'étendue de son domaine avant qu'elle ne prenne une décision. Le père accepta et fit construire la tour. La fille grimpa jusqu'en haut et se jeta dans le vide...

Il semble cependant que le terme « vierge » fasse davantage référence à l'impénétrabilité de la fortification. En réalité l'utilisation réelle de la tour est mal connue : Phare, observatoire...

Il est possible de monter les 8 étages de la tour et de se rendre sur le toit, en échange de 2 manats. Les étages possèdent des expos et boutiques. La vue sur la Caspienne et la vieille ville est magnifique.

La tour de la Vierge a été inscrite depuis 2000 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.