Les lutteurs azerbaïdjanais ont brillé à Tbilissi

Bakou, 9 août, AZERTAC

Les lutteurs azerbaïdjanais ont remporté six médailles, dont 2 en or, 3 en argent et 1 en bronze au Grand Prix de Tbilissi, dédié aux mémoires de Vakhtang Balavadze et Givi Kartozia.

Lors de la deuxième journée des épreuves, Chamil Zoubairov (lutte libre) et Elman Moukhtarov (lutte gréco-romaine) sont montés sur la plus haute marche du podium. Les médailles d’argent ont été décrochées par Ahmadnabi Gvarzatilov (lutte libre), Mourad Mammadov (lutte gréco-romaine) et Islambek Dadov (lutte gréco-romaine). Rachad Youssifli (lutte libre) a dû se contenter de la troisième place.