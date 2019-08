Vœux du président Ilham Aliyev aux Azerbaïdjanais à l’occasion l’Aïd al-Adha

Bakou, 9 août, AZERTAC

A l’occasion de la fête de l’Aïd al-Adha, le président de la République Ilham Aliyev a adressé ses vœux au peuple azerbaïdjanais et aux Azerbaïdjanais vivant aux quatre coins du monde.

Dans son message, le président Ilham Aliyev souligne que comme l’une des principales fêtes de l’Islam, la voie de guidage que le Dieu a choisie pour l’humanité, l’Aïd al-Adha, qui comporte l’unité spirituelle, la solidarité, la bonté et la tolérance, reflète les capacités de l'être humain à choisir une bonne position dans les moments les plus difficiles et à être prêt à tout sacrifice pour les nobles objectifs.

«Notre peuple, historiquement attaché à l'Islam et à ses traditions progressistes, a conservé ces valeurs pendant des siècles et notre pays est devenu l’un des centres culturels de la civilisation islamique. Toutes les fêtes religieuses, y compris l’Aïd al-Adha sont célébrées chaque année d’une manière solennelle et avec bonne humeur. Ces jours-là, des prières sont faites pour le développement de notre pays, le bien-être et la prospérité de notre peuple, des actions caritatives sont menées, nos martyrs sont commémorés. J'espère que toutes vos bonnes intentions, vos prières et vos rêves se réaliseront», lit-on dans le message.

Ayant présenté ses sincères félicitations à tout le monde à l’occasion de l’Aïd al-Adha, le président de la République souhaite qu’Allah agrée les sacrifices et que cette fête apporte du bonheur à toutes les familles et de l'abondance à tous les foyers.