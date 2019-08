Des produits agricoles azerbaïdjanais sont exposés en Chine

Pékin, 10 août, AZERTAC

Une exposition des produits importés des pays «Une ceinture, une route» se tient à Qingdao, ville portuaire de la Chine.

Des produits agricoles de qualité fabriqués en Azerbaïdjan, y compris des vins et autres boissons alcoolisées, des jus de fruits, des confitures et des eaux minérales sont présentés dans le pavillon «Made in Azerbaijan», où sont également projetées des vidéos reflétait le potentiel touristique du pays.

Il convient de noter qu’environ 200 mille personnes devraient visiter cette exposition organisée par la société Qingdao Global Consumer Electronics Expo.