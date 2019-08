Le Premier ministre Novrouz Mammadov a participé au Ier Forum économique de la Caspienne

Turkmenbachy, 12 août, AZERTAC

Le Ier Forum économique de la Caspienne a eu lieu le 12 août à Turkmenbachy, au Turkménistan.

Le forum a réuni les premiers ministres des pays du bassin Caspien, ainsi que les premiers ministres de la Bulgarie et de l'Ouzbékistan, des représentants des secteurs d'affaires et bancaire, des chercheurs et des dirigeants des sociétés engagées dans le développement de l'économie.

L'Azerbaïdjan a été représenté à ce forum par une délégation conduite par le Premier ministre Novrouz Mammadov.

Lors de son discours inaugural, le président turkmène Kourbangouli Berdimoukhamedov a souligné que l'utilisation efficace des ressources en hydrocarbures de la mer Caspienne pourrait donner une impulsion à la croissance de l'économie régionale.

Ayant pris la parole au forum, Novrouz Mammadov a souligné que l'Azerbaïdjan soutenait l'initiative d'organiser cet événement. Il a remercié le président turkmène pour l'excellente organisation du Forum et a dit que ce dernier serait un nouveau format de l'intensification de la coopération entre les pays du bassin Caspien.

Les autres intervenants ont fait savoir que la mer Caspienne était un facteur unificateur qui permet d'approfondir davantage la coopération entre les pays riverains de la Caspienne.

Il est prévu de tenir la deuxième édition du Forum économique de la Caspienne à Astrakhan.

Le développement des relations commerciales et économiques, surtout la création des conditions pour la mise en œuvre des grands projets, le rôle de l'économie de la région Caspienne dans le contexte global, l'attraction des investissements dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'énergie électrique, des transports, du commerce, du tourisme etc. ont fait l'objet de discussions lors du Forum.