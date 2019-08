Le Premier ministre Novrouz Mammadov s'est entretenu avec le vice-président iranien Eshagh Jahangiri à Turkmenbachy

Turkmenbachy, 13 août, AZERTAC

Lors de son déplacement à Turkmenbachy, au Turkménistan, le Premier ministre azerbaïdjanais Novrouz Mammadov s'est entretenu ce lundi avec le vice-président iranien Eshagh Jahangiri.

Lors de l'entretien, le Premier ministre azerbaïdjanais a indiqué le développement réussi des liens bilatéraux et le haut niveau des relations politiques. N.Mammadov a souligné que la coopération économique s'était élargie et d'importants projets avaient été réalisés entre les deux pays.

Le vice-président iranien Eshagh Jahangiri a fait savoir que la coopération économique entre l'Iran et l'Azerbaïdjan se développait avec succès et que la mise en œuvre des projets conjoints était important en termes de coopération bilatérale et régionale.

Ils ont mis l'accent sur l'importance particulière du sommet des chefs d'Etat de l'Azerbaïdjan, de la Russie et de l'Iran qui se tiendra à Sotchi pour la coopération régionale.

Pendant la rencontre, les parties ont discuté des perspectives de la coopération entre les deux pays dans différents domaines et ont procédé à un échange de vues sur le développement des relations.