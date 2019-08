Les ministres chargés des transports de l’Azerbaïdjan, de la Russie et de l’Iran se sont réunis à Sotchi

Bakou, 14 août, AZERTAC

A l’invitation du ministre russe des Transports, Evgeni Dietrich, une délégation azerbaïdjanaise conduite par Ramin Goulouzadé, ministre des Transports, de la Communication et des Hautes Technologies, est en visite à Sotchi, en Fédération de Russie.

Lors de cette visite, la délégation azerbaïdjanaise a participé à la réunion tripartite des ministres chargés des transports de l’Azerbaïdjan, de la Russie et de l’Iran.

Pendant la réunion, les discussions ont porté sur la croissance du volume de marchandises transportées via le tronçon du Corridor international de transports Nord-Sud traversant les côtes occidentales de la mer Caspienne, la simplification du transport et les mesures à prendre afin de développer la base juridique et contractuelle en la matière.

En marge de ce déplacement, le ministre Ramin Goulouzadé s’est entretenu avec ses homologues russe et iranien, Evgeni Dietrich et Mohammad Eslami. Lors des entretiens, les ministres ont échangé sur les questions d’intérêt mutuel dans le domaine des transports et des marchandises en transit.