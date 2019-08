Eshagh Jahangiri : Personne ne peut entraver le développement des liens irano-azerbaïdjanais

Téhéran, 14 août, AZERTAC

Personne ne peut entraver le développement des liens irano-azerbaïdjanais, a déclaré le vice-président iranien Eshagh Jahangiri lors d’une interview aux journalistes.

Il a souligné que les peuples iranien et azerbaïdjanais avaient une histoire et des valeurs nationales et spirituelles communes. «Nous avons une même croyance religieuse, une culture similaire et proche. Ces facteurs encouragent l’élargissement des liens des deux Etat amis, voisins et frères», a-t-il estimé.

Eshagh Jahangiri a précisé que les deux pays poursuivaient actuellement leurs relations de coopération bénéfique dans le domaine économique. «La coopération dans le cadre du Corridor international de transport Nord-Sud est importante pour tous les pays de la région. Le transit des marchandises transportées via la voie ferrée de l’Asie vers l’Europe sur les territoires de l’Iran et de l’Azerbaïdjan ouvrira la voie au développement du secteur non pétrolier», a-t-il ajouté.

Le vice-président iranien a également fait savoir que le tronçon Qazvin-Rasht du chemin de fer Qazvin-Rasht-Astara avait déjà été mis en service. «La construction du tronçon Rasht-Astara est toujours en cours. L’Azerbaïdjan participe aussi dans la construction de cette voie ferrée. A présent, les deux Etats réalisent ensemble quelques projets économiques», a-t-il conclu.