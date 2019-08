Des militaires russes sont en visite de travail en Azerbaïdjan

Bakou, 14 août, AZERTAC

Le lieutenant-général Karim Valiyev, vice-ministre azerbaïdjanais de la Défense, a rencontré le 14 août une délégation dirigée par Ruslan Tsalikov, premier sous-ministre de la Défense de la Fédération de Russie.

Pendant la rencontre, K.Valiyev a indiqué le grand rôle des chefs d’Etat dans l’établissement des liens entre les deux pays. Il a noté que la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Russie se basait sur les relations amicales et la confiance mutuelle, que les liens se développaient constamment. Le vice-ministre azerbaïdjanais a mis l’accent sur l’élargissement davantage de la coopération dans le domaine militaire et militaro-technique.

Quant à la situation militaro-politique et la sécurité dans la région, K.Valiyev a fait savoir que le conflit du Haut-Karabagh constituait la principale menace pour la stabilité régionale. İl a indiqué l’importance de résoudre le conflit dans le cadre de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et sur la base des normes et principes du droit international.

Le premier sous-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, Ruslan Tsalikov, a dit que les relations entre les deux pays s’appuyaient sur les racines historiques et que les deux pays étaient des partenaires stratégiques. İl a fait savoir que l’organisation des rencontres mutuels des militaires jouait un rôle important pour le développement des liens bilatéraux.

Quant à l’importance des Jeux militaires internationaux 2019, R.Tsalikov a remercié l’Azerbaïdjan d’avoir accueilli la compétition «Coupe de la mer» et l’hospitalité réservée aux délégations.