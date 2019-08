La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a adressé une lettre de remerciement au président russe Vladimir Poutine

Bakou, 15 août, AZERTAC

La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva a adressé une lettre de remerciement au président russe Vladimir Poutine pour sa décoration de l’Ordre de l’Amitié de la Fédération de Russie.

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a remercié le président russe Vladimir Poutine d’avoir hautement apprécié son activité dans le développement des liens d’amitié entre l’Azerbaïdjan et la Fédération de Russie.

«Les relations entre nos pays couvrent de nombreux domaines. Ces liens ont atteint le niveau de partenariat stratégique. La coopération interétatique de l’Azerbaïdjan et de la Russie repose sur des bases séculaires. L'Azerbaïdjan et la Russie ont fondé leurs relations sur les principes de paix, de respect mutuel et de bon voisinage. Notre amitié et notre partenariat efficace répondent pleinement aux intérêts de nos pays et peuples, servent la paix et la stabilité dans la région», lit-on dans la lettre.

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a également souhaité une bonne santé, pleins bonheur et réussite au chef de l’Etat russe, ainsi que la prospérité, la paix et le progrès au peuple russe.