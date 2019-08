Quel est le pays depuis lequel l’Azerbaïdjan a le plus importé en sept mois ?

Bakou, 15 août, AZERTAC

C’est depuis la Suisse que l’Azerbaïdjan a le plus importé au cours des sept premiers mois de l’année courante, a-t-on appris auprès du Comité national des Douanes.

Pendant cette période, l’Azerbaïdjan a le plus importé depuis la Suisse, la Russie et la Turquie. Les importations depuis la Suisse ont constitué 1 milliard 190 millions 470 mille dollars, celles depuis la Russie 1 milliard 183 millions 761 mille dollars et celles depuis la Turquie 816 millions 44 mille dollars.