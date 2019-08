Tbilissi : cérémonie de présentation de l’ONG «Maison du Caucase»

Tbilissi, 15 août, AZERTAC

Une organisation non gouvernementale internationale baptisée «Maison du Caucase» a été créée à Tbilissi, avec la participation conjointe des ONG d’Azerbaïdjan et de Géorgie.

La présentation de la Maison du Caucase a eu lieu le 15 août à Tbilissi. Les fondateurs de l’organisation sont le major-général Kamil Mammadov, ancien policier, vétéran de la guerre du Karabagh, et Rizvan Huseynov, scientifique de l’Institut de droit et des droits de l’homme de l’ANSA, chargé de cours de l’UNESCO. L’organisation a été enregistrée officiellement en Géorgie en décembre 2018. Son objectif principal consiste à soutenir la construction de la paix dans le Caucase. Le congrès constitutif de l’organisation devrait avoir lieu en septembre prochain en présence des personnalités publiques et politiques et des représentants des organisations engagées dans la construction de la paix de la Géorgie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie.

Les personnalités de renom géorgiennes, y compris Vakhtang Kikabidze, acteur, chanteur et réalisateur connu, Guia Kantcheli, compositeur et Robert Sturua, metteur en scène, ont soutenu l’initiative de créer la Maison du Caucase.

Lors de la cérémonie de présentation, un appel a été lancé aux organisations internationales, au Groupe de Minsk de l’OSCE, ainsi qu’aux intellectuels et aux communautés des pays du Caucase du Sud pour soutenir l’activité de la Maison du Caucase visant à élargir le dialogue entre les parties en conflit dans la région.