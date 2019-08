Le deuxième Forum sur l’agriculture Etats-Unis-Azerbaïdjan aura lieu dans l’Oklahoma

Bakou, 15 août, AZERTAC

Le deuxième Forum sur l’agriculture Etats-Unis-Azerbaïdjan aura lieu du 6 au 8 novembre 2019 dans la ville d’Oklahoma, aux Etats-Unis.

Le forum réunira des spécialistes et représentants du secteur privé, des entrepreneurs opérant dans l’agriculture, ainsi que des responsables du secteur agricole de l’Oklahoma et de l’Azerbaïdjan en vue de partager leurs meilleures expériences et d’explorer les possibilités de partenariat et d’investissement des deux parties dans le domaine économique.

A noter que le premier forum sur l’agriculture Illinois-Azerbaïdjan avait eu lieu en avril dernier.