Mahmoud Vaezi : Les relations Iran-Azerbaïdjan reposent sur l’amitié et la fraternité

Téhéran, 16 août, AZERTAC

Les relations entre l’Iran et l’Azerbaïdjan reposent sur une amitié sincère et la fraternité, a déclaré Mahmoud Vaezi, chef du bureau présidentiel de la République islamique d’Iran.

Il a souligné que les liens économiques mutuels se développaient et la volonté politique que les présidents des deux pays faisaient preuve portait actuellement ses fruits.

«L’Iran et l’Azerbaïdjan jouent un rôle important dans la formation du Corridor international de transport Nord-Sud. Les voies ferrées de ce corridor iront jusqu’en Europe en passant à travers l’Iran et l’Azerbaïdjan. Le tronçon Qazvin-Rash du chemin de fer Qazvin-Rasht-Astara (Iran) – Astara (Azerbaïdjan) a déjà été mis en service. Les travaux de construction du tronçon Rasht-Astara (Iran) – Astara (Azerbaïdjan) sont toujours en cours. La mise en service de cette voie ferrée permettra d’élargir encore plus les relations de coopération entre les deux pays amis et voisins dans les domaines de l’économie, du commerce, de la culture et du tourisme. Non seulement l’Iran et l’Azerbaïdjan, les autres pays de la région profiteront aussi de ce projet de transport international», a précisé le chef du bureau présidentiel de l’Iran.

M.Vaezi a également noté qu’il y avait des relations d’amitié entre les présidents des deux pays et ce fait avait un impact positif sur les liens interétatiques. «L’Azerbaïdjan est un pays voisin auquel l’Iran attache de l’importance», a-t-il conclu.