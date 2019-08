Bakou, le 14 août 2019

Monsieur le Président,

A l’occasion de la fête nationale de la République d’Indonésie, j’ai le plaisir d’adresser, en mon nom personnel et au nom du peuple azerbaïdjanais, mes sincères félicitations à vous ainsi qu’à votre peuple.

Je suis convaincu que les liens d’amitié et de coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Indonésie continueront à se développer et à se renforcer conformément aux intérêts de nos peuples.

En ce jour remarquable, je vous adresse mes meilleurs vœux et souhaite le bien-être et la prospérité au peuple indonésien ami.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan