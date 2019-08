Une voix merveilleuse qui conquiert le monde

Le 17 août, c’est l’anniversaire de Muslum Magomayev

Bakou, 17 août, AZERTAC

Muslum Magomayev, né le 17 août 1942 à Bakou et mort le 25 octobre 2008 à Moscou, est un baryton et chanteur populaire azerbaïdjanais actif durant les années 1960 et 1970 en Union soviétique.

Il appartient à l'une des dynasties artistiques les plus respectées de l'Azerbaïdjan. Son grand-père Muslum Magomayev (1885-1937) était l’ami du compositeur Uzeyir Hadjibeyov. Le père de Magomayev, Mohammad Magomayev, mort durant la Seconde Guerre mondiale, était un peintre talentueux, et sa mère était actrice.

En 1962, Magomayev apparaît pour la première fois à Moscou où il chante dans le cadre des Journées culturelles azerbaïdjanaiseq. Il chante deux œuvres dans un concert de gala sur la principale scène de l'URSS, le palais des congrès du Kremlin et devient ainsi une célébrité.

En 1964-1965, il est à l'essai à La Scala de Milan, mais refuse l'invitation qui lui est faite pour chanter au Bolchoï à son retour. À la place, il se tourne vers la musique populaire, devenant ainsi une idole pour plusieurs générations de mélomanes soviétiques.

Il joue à l'Olympia en 1969, et Bruno Coquatrix lui offre un contrat, mais le Ministère de la Culture soviétique refuse de le laisser partir, arguant du fait qu'il doit jouer dans les concerts du gouvernement.

Il était aussi compositeur de chansons et de musiques de film. Magomayev a également joué dans des films pour le cinéma et la télévision.

Magomayev s'est marié quand il avait 19 ans, mais l'union n'a pas duré un an. Il s'est finalement remarié, cette fois avec la chanteuse d'opéra Tamara Sinyavskaya.

Plus tard dans la vie, Magomayev a lutté contre une grave maladie cardiaque

Au début des années 2000, Magomayev a officiellement mis fin à sa carrière musicale et ne donne que quelques représentations avec sa femme. Il est décédé le 25 octobre 2008 dans son appartement à Moscou des suites d'une crise cardiaque. Il a été enterré dans l'Allée d'honneur dans sa ville natale de Bakou, à côté de son grand-père, le 29 octobre.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, la veuve de Magomayev, Tamara Sinyavskaya, sa fille Marina, ainsi que des représentants de l'État et des délégations internationales ont assisté à la cérémonie funèbre. Des milliers de personnes sont venues rendre un dernier hommage au chanteur.

Il est Artiste du peuple de l'URSS (1973) et de la RSS d’Azerbaïdjan (1964).