La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, visite une série d’établissements de santé à Bakou

Bakou, 21 août, AZERTAC

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, a rencontré, mardi 20 août, les enfants traités au Centre de Thalassémie, à l’Hôpital de la ville de Bakou №1 et à la Clinique pour enfants du Centre national d'oncologie dans le cadre des projets réalisés par la Fondation Heydar Aliyev, et leurs parents.

Au cours de la période écoulée, la Fondation Heydar Aliyev a mis en œuvre un certain nombre de projets, y compris «Pour une vie sans thalassémie» etc.

Afin de se familiariser avec les travaux effectués dans le cadre du projet «Pour une vie sans thalassémie», Leyla Aliyeva s’est rendue au Centre de Thalassémie. L’objectif de la création du Centre de Thalassémie était d’organiser un établissement de santé spécialisé et une banque de sang, de former un personnel hautement qualifié et de fournir des composants sanguins sûrs et de qualité aux enfants atteints de thalassémie.

Puis, Leyla Aliyeva a rencontré les enfants à l’Hôpital de la ville de Bakou №1 et leur a souhaité un prompt rétablissement. İl a été noté qu’environ 40 enfants étaient traités à la section de chirurgie pédiatrique de l’hôpital.

Une autre rencontre avec les enfants malades a eu lieu à la Clinique pour enfants du Centre national d'oncologie. Leyla Aliyeva s’y est intéressée au traitement des enfants et a noté que les questions dans les domaines social et de santé étaient toujours au centre de l’attention de la Fondation.

Enfin, des cadeaux ont été offerts aux enfants.