La tolérance azerbaïdjanaise débarque aux Etats-Unis

Bakou, 21 août, AZERTAC

Une cérémonie consacrée aux traditions de multiculturalisme et de tolérance de l’Azerbaïdjan a eu lieu dans la synagogue de Nessah, la plus grande synagogue des Juifs d’Iran aux Etats-Unis. A l’invitation de la synagogue, le consul général d’Azerbaïdjan à Los Angeles, Nassimi Aghayev, a pris la parole à la cérémonie où étaient présents plus de 800 Juifs.

Le grand rabbin de la synagogue David Shofet a dit avoir l’honneur de connaître de près l’Azerbaïdjan, le pays qui attache une grande importance aux valeurs multiculturelles et de tolérance.

Il a déclaré que sur fond de conflits interreligieux au monde, d’antisémitisme et de racisme qui s’accroissent dans différents pays, la coexistence pacifique de toutes les nations, y compris des Juifs en Azerbaïdjan, leur liberté de croyance religieuse étaient très appréciables. A cette occasion, il a remercié le peuple et l’Etat azerbaïdjanais. Le rabbin Shofet a qualifié l'Azerbaïdjan d'ami de tous les juifs.

Le consul général N.Aghayev a fourni des informations détaillées sur la situation géographique, l’histoire de l’indépendance, le développement social et économique, la politique étrangère réussie de l’Azerbaïdjan, ses traditions de multiculturalisme et de tolérance, ainsi que l’histoire des Juifs d’Azerbaïdjan. «Une politique multiculturelle réussie est menée aujourd’hui par le président Ilham Aliyev en Azerbaïdjan», a estimé le diplomate, ajoutant que le multiculturalisme azerbaïdjanais était un très bon exemple pour le monde entier.

En plus, N.Aghayev a jeté un coup d’œil sur les relations de partenariat établies entre l’Azerbaïdjan et Israël dans différents domaines et a fait savoir que ces liens s’élargissaient d’année en année.

A noter qu’environ 60 mille Juifs d’Iran vivent actuellement à Los Angeles.