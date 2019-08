Les jeunes du monde entier se réunissent à Bakou pour leur XIXe Forum

Bakou, 22 août, AZERTAC

La cérémonie d’ouverture du XIXe Forum international de la Jeunesse a eu lieu le 22 août au Centre de Congrès de Bakou.

Ayant pris la parole à la cérémonie, le vice-ministre azerbaïdjanais de la Santé, Elsavar Aghayev, a noté que ce forum était consacré à l’humanisme. Il a fourni des informations sur les lois adoptées et les programmes d’Etat mis en œuvre en matière de don du sang. Le vice-ministre a également abordé les réalisations obtenues en la matière en Azerbaïdjan.

Le vice-ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, Farhad Hadjiyev, et le directeur exécutif du Fonds de la Jeunesse, Férid Djafarov, ont fait savoir qu’une attention particulière était attachée à la santé des jeunes en Azerbaïdjan et ont mis l’accent sur l’importance des actions organisées dans le domaine de la santé de la jeunesse.