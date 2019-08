Jubilé du Cheikh du Caucase Allahchukur Pachazadé : une conférence consacrée à son activité s’est tenue à Bakou

Bakou, 22 août, AZERTAC

A l’occasion des 70 ans du cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé, dirigeant de la Direction des Musulmans du Caucase, une conférence intitulée «Le cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé 70 – Une vie consacrée à la spiritualité» a eu lieu ce jeudi à Bakou.

Lors de son discours inaugural à la conférence, le président du Comité d’Etat en charge des organisations religieuses, Mubariz Gourbanly, a jeté un coup d’œil sur la vie et l’activité du cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé.

Un film documentaire sur la vie du cheikh-ul-islam a ensuite été projeté.

Ali Hassanov, assistant du président azerbaïdjanais aux affaires publiques et politiques, Fattah Heydarov, président du Conseil des doyens d’Azerbaïdjan, député du Milli Mejdlis, Anar, président de l’Union azerbaïdjanaise des écrivains, et Etibar Nadjafov, chef du département des relations interethniques, du multiculturalisme et des affaires religieuses de l’Administration présidentielle, ont parlé du rôle d’Allahchukur Pachazadé dans la politique multiculturelle menée par le président Ilham Aliyev en Azerbaïdjan.

Le Secrétaire général de l'Organisation de Coopération Islamique, Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen, a qualifié Allahchukur Pachazadé de génie et de personnalité indispensable non seulement pour l’Azerbaïdjan, mais aussi pour le monde islamique.

Hidjran Husseynova, Présidente du Comité d'État pour la Famille, les Droits des Femmes et de l'Enfant de la République d'Azerbaïdjan, Ziyafat Asgarov, premier vice-président du Milli Medjlis, Assef Hadjiyev, secrétaire général de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation de coopération économique de la mer Noire (OCEMN), Alexandre Ichein, chef du Diocèse de l'Eglise orthodoxe russe de Bakou et de l’Azerbaïdjan, Milikh Yevdayev, chef de la communauté des Juifs de montagnes, et Hadji Salman Moussayev, premier vice-président de Direction des Musulmans du Caucase, ont partagé leurs souvenirs sur le cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé et se sont félicités du climat multiculturel et tolérant régnant en Azerbaïdjan.

Ayant ensuite pris la parole, le cheikh-ul-islam Allahchkur Pachazadé a remercié les participants et les intervenants pour les paroles agréables.

La cérémonie a été suivi par un banquet.