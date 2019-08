L’Azerbaïdjan participera à une exposition internationale en Chine

Bakou, 23 août, AZERTAC

La 7ème exposition internationale des sciences et hautes technologies de Mianyang aura lieu, du 5 au 8 septembre 2019, à Sichuan. L'Agence des innovations d’Azerbaïdjan sera représentée à cette exposition.

Le but principal de l’exposition consiste à présenter les nouvelles innovations scientifiques et technologiques, ainsi qu’à tisser de nouvelles coopérations. Les discussions porteront sur les informations électroniques, la fabrication d’équipements, l’économie d'énergie, la protection de l’environnement et l’intelligence artificielle.

Près de 40 pays participeront à cette exposition.