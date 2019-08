Douzdagh : pour ceux qui veulent soigner leurs maladies respiratoires dans une mine de sel

Bakou, 24 août, AZERTAC

Le fait d'avoir une nature extraordinaire a toujours rendu l'Azerbaïdjan unique pour les touristes. Ce sont surtout les ressources naturelles de guérison telles que l'eau thermale de Massally, le pétrole de Naftalan et bien d'autres qui attirent l'attention.

La mine de sel de Douzdag, située à 14 kilomètres de la ville de Nakhtchivan (Azerbaïdjan), est un joyau naturel capable de soigner les corps. Les gisements de sel étaient déjà exploités pendant la période de la Grande Route de la Soie.

Depuis le siècle dernier, on guérit dans ses galeries des maladies respiratoires, comme l'asthme. Une véritable clinique a été aménagée au cœur d’une montagne. Plusieurs hôtels ont été construits à proximité.

Douzdagh est un sommet de 1173 mètres de haut dans les montagnes du Petit Caucase, situées en République autonome du Nakhtchivan. La traduction directe du mot «Douzdagh» signifie «montagne de sel», qui provient des réserves de sel de la région. Contrairement à une réserve normale de sel, le sel de Nakhtchivan a un effet spécial sur la santé humaine. Ainsi, afin de pouvoir profiter de ce moyen de guérison naturelle, une clinique a été construite à l'intérieur de la montagne. La clinique est située à seulement 12,2 km de la ville de Nakhtchivan.

Le centre de physiothérapie de Douzdagh a été doté d'équipements modernes. La principale maladie traitée ici, c’est l'asthme. Le mystère de l'effet curatif se trouve sur les murs de la clinique, qui est couverte de réserves de sel. La partie principale de la clinique de sel est constituée de 9 tunnels (2 pour les hommes, 2 pour les femmes, 1 pour les enfants et 2 pour l'usage commun des touristes). De plus, les patients ne commencent pas immédiatement le processus de guérison dans les tunnels. Les premières séances ont lieu à l'extérieur de l'hôpital pendant 2 à 3 jours afin de s'adapter. Puis commence le traitement proprement dit qui prend 20-24 séances pour les adultes, 14-18 séances pour les enfants à l'intérieur des tunnels. Le résultat du traitement est observé en 5 à 30 jours et un taux de récupération de 80-85% est garanti.

En plus du centre de physiothérapie de Douzdagh, il y a un hôtel 5 étoiles qui offre des installations spectaculaires dans la nature merveilleuse. L'hôtel sert aussi bien les patients que les touristes.