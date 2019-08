Message de félicitations adressé à sa Majesté le cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé, président de la Direction des Musulmans du Caucase

À Sa Majesté Cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé

Bakou, le 26 août 2019

Votre Majesté le Cheikh,

Je tiens à vous adresser mes sincères félicitations à l’occasion de votre 70e anniversaire et des 40 ans de votre activité en tant que cheikh-ul-islam.

En tant que chef religieux et personnalité publique, vous avez toujours faire preuve de patriotisme et occupé une position de vrai citoyen lors des évènements douloureux qu’a vécus notre peuple. Vous avez eu des services efficaces dans la transmission à la communauté internationale des vérités azerbaïdjanaises, ainsi que de notre position équitable concernant le conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Tout au long de votre vie, vous avez œuvré pour rétablir les valeurs morales et la solidarité nationale dans lanotre société, vous avez réussi à préserver la richesse spirituelle de notre peuple. En tant que chéikh-ul-islam, vous avez enregistré un certain nombre de premières, dont l’organisation de la traduction du Saint Coran et sa publication, l’organisation des campagnes de don de sang lors des célébrations d’Achoura, ainsi que la renaissance de la tradition de prière pour l’unité dans notre pays. Vos contributions à la formation des relations Etat-religion en Azerbaïdjan sont également indéniables.

Les efforts que vous avez déployés pour transmettre à la communauté internationale les problèmes et les préoccupations non seulement des musulmans de l’Azerbaïdjan, mais aussi de ceux de l'ensemble du Caucase méritent également d'être signalés. Fidèle toujours aux principes de solidarité musulmane, vous avez condamné les événements sanglants dans le monde musulman, soulevé la question de la protection des lieux sacrés et des monuments historiques anciens devant les organisations internationales et les grandes puissances, et vous avez travaillé de manière cohérente afin de parvenir à la paix et à la prospérité dans le monde.

En tant que personnalité jouissant d’un immense respect parmi les leaders de différentes confessions, vous êtes représenté à la direction de nombreuses organisations et centres religieux internationaux, apportez des contributions significatives à l’approfondissement du dialogue entre les civilisations et les cultures.

Votre Majesté le Cheikh,

En ce jour remarquable, je tiens à vous souhaiter une longue vie, une excellente santé, ainsi que plein succès dans vos activités bienveillantes et efficaces.

Je vous prie d’agréer, Votre Majesté, l’expression de ma très haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan