Grâce à son activité inlassable, Mehriban Aliyeva a gagné le respect et l’amour profonds du peuple azerbaïdjanais

Bakou, 26 août, AZERTAC

Participer dans le développement de l’Azerbaïdjan et la résolution des questions sociales, la miséricorde, la fidélité aux idées morales, tendre la main à ceux qui en ont besoin et faire des bonnes actions… Tout cela constitue la pierre angulaire de la philosophie de vie de Mme Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, présidente de la Fondation Heydar Aliyev. Elle apporte des contributions significatives aux mesures prises pour le développement dynamique de l’Azerbaïdjan.

Mehriban Aliyeva préside avec succès la Fondation Heydar Aliyev depuis déjà 15 ans. C’est grâce à elle que la Fondation Heydar Aliyev a fait revivre les traditions de charité du peuple azerbaïdjanais.

Elle est à la fois ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO et de l’ISESCO. Mme Aliyeva, en tant qu’ambassadrice de bonne volonté, travaille acharnement pour transmettre à la communauté internationale l’histoire, le patrimoine culturel et les vérités de l’Azerbaïdjan. Grâce à ses efforts, la cité fortifiée de Bakou, y compris le Palais des Chahs de Chirvan et la Tour de la Vierge, le paysage culturel d’art rupestre de Gobustan et le Centre historique de Sheki avec le palais du Khan ont été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. En plus, l’Art de fabriquer et de jouer du kamantcheh/kamanche, instrument de musique à cordes frottées, l’Héritage de Dede Qorqud/Korkyt Ata/Dede Korkut : la culture, les légendes populaires et la musique liées à cette épopée, l’Art et le symbolisme traditionnels du kelaghayi, fabrication et port de foulards en soie pour les femmes ont été inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Et enfin, l’Azerbaïdjan a accueilli en juillet dernier la 43e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le 21 février 2017, Mehriban Aliyeva a été nommée première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan.

La résolution des problèmes des couches vulnérables de la population, y compris des personnes déplacées occupe une place importante dans l’activité de Mehriban Aliyeva. En tant que première vice-présidente, elle a consacré sa première réunion aux familles de réfugiés et de personnes déplacées. Dans un laps de temps très court écoulé depuis cette réunion, les conditions de logement d’environ 300 mille réfugiés et personnes déplacées ont été améliorées. 5923 familles de personnes déplacées ont déménagé dans de nouveaux appartements l’année dernière et 2227 familles au cours de la première moitié de l’année en cours.

Sur l’instruction de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva, un groupe de soldats et d’officiers blessés lors de la guerre d’avril, a été doté de prothèses high-tech.

Dans le cadre des programmes à visée éducative, environ 500 écoles ont été construites ou reconstruites depuis 2005. Près de 40 établissements pour enfants ont été réparés dans le cadre du programme «Le développement des maisons d’enfants et des internats».

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva attache également une attention particulière à la santé de la population. Le Centre de Thalassémie, le Centre de réhabilitation des personnes atteintes du syndrome de Down, le Centre de réhabilitation des enfants ayant des besoins particuliers, le Centre de chirurgie et de transplantation d'organes et le Centre neuropsychologique pour enfants ont été construits ou restaurés à l’initiative de Mehriban Aliyeva.

Mehriban Aliyeva déploie aussi des efforts pour transmettre à la communauté internationale les vérités sur le conflit du Haut-Karabagh, promouvoir la culture, les traditions d’étatisme et l’histoire de l’Azerbaïdjan dans le monde entier.

L’organisation du Concours Eurovision de la Chanson, des premiers Jeux européens et des IVes Jeux de la solidarité islamique en Azerbaïdjan ont fait preuve d’excellentes compétences organisationnelles de Mme Aliyeva.

Les activités diversifiées et de bienfaisance de Mehriban Aliyeva ont été saluées aussi en Azerbaïdjan qu’à l’échelle mondiale. Mehriban Aliyeva a reçu à plusieurs reprises divers titres honorifiques durant sa carrière : Ordre Heydar Aliyev, Ordre du Mérite des Comités olympiques européens, Ordre national de la Légion d'honneur de la République française, Médaille d’or Mozart de l’UNESCO, Ordre de l’Amitié de la Russie, etc. Ce n’est pas la liste complète des distinctions de la première vice-présidente azerbaïdjanaise. Mais Mme Aliyeva estime que son plus grand prix, ce sont l’amour et la confiance du peuple en elle.