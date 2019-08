La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a participé à l'inauguration des écoles maternelles et à une fête des enfants

Bakou, 26 août, AZERTAC

La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva et sa fille Leyla Aliyeva ont participé ce lundi à l'inauguration des écoles maternelles N°260 dans l'arrondissement de Sabountchou, N°141 dans l'arrondissement de Binagadi, et à une fête organisée pour les enfants privés de soins parentaux et ayant des besoins particuliers au centre de loisirs “Dalğa Beach” de la Fondation Heydar Aliyev.

La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva et sa fille Leyla Aliyeva ont d'abord inauguré l'école maternelle N°260 dans l'arrondissement de Sabountchou.

Il a été noté qu'un nouveau bâtiment d'une capacité d'accueil de 140 places a été construit par la Fondation Heydar Aliyev.

La cour du bâtiment bien équipé et ayant une superficie totale de plus de 2000 m² a été aménagée.

X X X

Puis, elles ont participé à l'ouverture de l'école maternelle N°141 dans l'arrondissement de Binagadi.

Il a été noté que l'école maternelle d'une capacité d'accueil de 210 places avait été reconstruite à l'initiative de la Fondation Heydar Aliyev.

La cour du bâtiment a été aménagée et toutes les conditions y ont été créées pour les loisirs des petits.

X X X

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva et sa fille Leyla Aliyeva ont également participé à une fête organisée pour les résidents du Centre de réhabilitation des enfants atteints du syndrome de Down et de l'internat N°11 au centre de loisirs “Dalğa Beach” de la Fondation Heydar Aliyev.

Les enfants ont dansé et chanté à la fête, ont participé aux jeux organisés pour eux et passé du bon temps.

Enfin, les cadeaux de la Fondation Heydar Aliyev ont été offerts à plus de 200 enfants participant à cette fête.