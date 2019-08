La coopération azerbaïdjano-kirghize au cœur des discussions à Bichkek

Bichkek, 27 août, AZERTAC

Le ministre kirghiz des Affaires étrangères, Tchinguiz Aïdarbekov, s’est entretenu avec Hidayet Oroudjov, ambassadeur d’Azerbaïdjan dans ce pays.

Lors de l’entretien, l’élargissement de la coopération bilatérale et multilatérale entre les deux pays a fait l’objet d’un échange de vues. Ils ont dit que les deux pays étaient intéressés par l’élargissement des liens dans les domaines économique, culturelle et humanitaire. A cet égard, l’organisation de la prochaine réunion de la Commission mixte intergouvernementale sur la coopération entre le Kirghizistan et l'Azerbaïdjan, ainsi que la construction du parc Heydar Aliyev et d’une école secondaire à Bichkek ont été au centre de l’attention.

Les discussions ont porté sur le 7e sommet du Conseil de coopération des Etats turcophones qui aura lieu en octobre 2019 à Bakou, la participation du Kirghizistan à cet événement, ainsi qu’une visite réciproque de haut niveau.