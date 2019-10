Les épouses des chefs d’Etat et de gouvernement participant au XVIIIe Sommet du Mouvement des non-alignés visitent Itchericheher

Bakou, 25 octobre, AZERTAC

Les épouses des chefs d’Etat et de gouvernement participant au XVIIIe Sommet du Mouvement des non-alignés ont visité Itchericheher ce vendredi.

La promenade a commencé par la visite des portes Gocha Gala fondées au XIIe siècle.

Lors de la promenade, les visiteuses ont été mises au courant de la Réserve nationale historico-architecturale «Itchericheher», incluse dans la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, des travaux de réparation, d’aménagement et de reconstruction en cours dans cette ville ancienne. Ici, il y a des monuments historiques architecturaux datant de différents siècles.

Elles ont pris connaissance du Complexe du Palais des Chirvanchahs, monument historico-architectural d’importance mondiale, chef-d’œuvre de l’architecture orientale du Moyen Age.

Les épouses des chefs d’Etat et de gouvernement ont ensuite été informées des particularités architecturales de la Tour de la Vierge. Il a été indiqué que cette tour avait été fondée aux VIIe – VIe siècles avant notre ère et restaurée au XIe siècle. La Tour de la Vierge a une hauteur de 28 mètres et le diamètre du monument en forme cylindre est de 16 – 16.5 mètres.

La visite à Itchericheher a suscité un grand intérêt chez les visiteuses.