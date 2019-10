Le Conseil des chefs de gouvernement de la CEI se réunit à Moscou

Moscou, 25 octobre, AZERTAC

Le Conseil des chefs de gouvernement des pays de la CEI s’est réuni le 25 octobre à Moscou.

Le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Assadov a pris part à la réunion. Réunis au Parc technologique Skolkovo, les chefs de gouvernement des pays de la CEI ont discuté des questions d’actualité de la coopération en matière d’économie et d’action humanitaire.

Les chefs de gouvernement se sont d’abord réunis en format restreint et ont ensuite élargi leur réunion aux membres des délégations. Environ 20 documents avaient été inclus à l’ordre du jour de la réunion.

Au cours de la réunion élargie, les parties ont procédé à un échange de vues sur la création des conditions nécessaires au développement numérique, qui joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la compétitivité de l’économie, du bien-être et de la qualité de vie, dans la stimulation de la croissance économique dans les États membres de la CEI. La réunion s’est soldée par la prise d’une décision sur la stratégie visant à assurer la sécurité de l'information des pays de la CEI.

Il a été décidé de tenir la prochaine réunion du Conseil des chefs de gouvernement des pays de la CEI à Tachkent le 29 mai 2020.

Après la réunion, les premiers ministres azerbaïdjanais et russe, MM. Ali Assadov et Dmitri Medvedev, ont eu une rencontre bilatérale. Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur les perspectives de développement de la coopération en matière économique et d’action humanitaire entre l'Azerbaïdjan et la Russie.

Le Premier ministre Dmitri Medvedev a souligné que les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan étaient excellentes, marquant que les échanges commerciaux entre les deux pays avaient augmenté de 25%. Il a fait savoir que c’était le meilleur indicateur de la coopération économique entre la Russie et les pays de la CEI.

Le Premier ministre azerbaïdjanais, Ali Assadov, a présenté ses remerciements d’avoir organisé la réunion de manière excellente et s'est déclaré confiant que la coopération entre les deux pays continuerait à se développer avec succès dans tous les domaines.