Bakou, 25 octobre, AZERTAC

Les épouses des chefs d’Etat et de gouvernement participant au XVIIIe sommet du Mouvement des non-alignés ont été au Centre Heydar Aliyev à Bakou vendredi 25 octobre.

La première vice-présidente de la République, Mehriban Aliyeva, a rencontré les visiteuses.

D’abord, elles ont visité le Centre Heydar Aliyev. Les épouses des chefs d’Etat et de gouvernement ont été informées des activités du centre, devenu le symbole du Bakou moderne.

Il a été indiqué que le Centre étudie la philosophie de l’Etat-nation, l’idéologie nationale et l’héritage du leader national Heydar Aliyev. Le centre met en œuvre des projets pour faire connaître et promouvoir l’histoire, la langue, la culture et les autres richesses nationales de l’Azerbaïdjan dans l’arène internationale.

Ensuite, les visiteuses ont parcouru l’exposition « Les perles d’Azerbaïdjan », qui regroupe des pièces exposées rares relatives à l’histoire et à la culture azerbaïdjanaise, aux richesses naturelles, au patrimoine historique et culturel de l’Azerbaïdjan, ainsi que celles intitulées « Les instruments de musique : unité et diversité » et « Les marionnettes dans l’art ».

La visite des expositions a été suivie d’une rencontre lors de laquelle le première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva a pris la parole. Elle a abordé l’importance du Mouvement des non-alignés.