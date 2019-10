Le colonel-général Zakir Hassanov rencontre le secrétaire général adjoint de l'OTAN

Bakou, 26 octobre, AZERTAC

En marge de son déplacement à Bruxelles, le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, a rencontré ce vendredi Mircea Geoana, secrétaire général adjoint de l'OTAN.

Lors de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur la coopération et ses perspectives entre l’Azerbaïdjan et l’OTAN et la sécurité régionale.

Mircea Geoana a remercié l’Azerbaïdjan d’avoir contribué à la mission « Soutien résolu », réalisée par l’OTAN en Afghanistan, et à la sécurité énergétique de l’Europe.

Zakir Hassanov a exprimé ses remerciements pour le soutien de l’OTAN à l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan.