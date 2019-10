Le XVIIIe sommet du Mouvement des non-alignés à Bakou s’est terminé

Le sommet s’est soldé par l’adoption de quatre documents

Bakou, 26 octobre, AZERTAC

Le XVIIIe sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des pays du Mouvement des non-alignés a terminé ses travaux samedi 26 octobre.

La deuxième journée du sommet s’est poursuivie par le débat général.

De hauts responsables des Etats membres du Mouvement des non-alignés, des dirigeants et représentants des organisations internationales, des invités spéciaux et des diplomates sont intervenus au débat général.

Les intervenants ont remercié le président, le gouvernement et le peuple azerbaïdjanais de l’excellente organisation du sommet et de la grande hospitalité et se sont déclarés confiants que l'organisation continuerait à enregistrer, sous la présidence de l’Azerbaïdjan durant les trois prochaines années, de plus grands succès dans le respect des principes de Bandung.

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a déclaré que l’Azerbaïdjan assumerait la présidence du Mouvement des non-alignés en 2019-2022 et a exprimé sa gratitude aux Etats membres de leur confiance.

Abordant les projets réalisés à l'initiative et avec la participation de l’Azerbaïdjan, le ministre Elmar Mammadyarov a fait savoir que son pays n’épargnerait pas ses efforts pour renforcer encore plus le dialogue et la coopération durant sa présidence.

Le débat général s’est soldé par l’adoption de l'Acte final de Bakou, de la Déclaration de Bakou, de la Déclaration sur la Palestine, de la Lettre de remerciement et de solidarité envers le gouvernement et le peuple de la République d'Azerbaïdjan.

Ainsi, le XVIIIe sommet du Mouvement des non-alignés, qui regroupe 120 Etats de plein droit, 17 Etats et 10 organisations internationales à titre d’observateur, s’est terminé avec succès à Bakou.