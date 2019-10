L’AZERTAC et l’Agence de presse Prensa Latina ont signé un mémorandum de coopération VIDEO

Les deux agences échangeront mutuellement de nouvelles en anglais et en espagnol

Bakou, 26 octobre, AZERTAC

L’AZERTAC et l’Agence de presse officielle cubaine Prensa Latina ont signé un mémorandum de coopération.

Le document a été signé par Aslan Aslanov, président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, et Orlando Oramas Leon, rédacteur en chef de l’Agence de presse Prensa Latina. Le mémorandum prévoyait l’échange d’information et d’expérience entre les deux agences. Elles échangeront mutuellement de nouvelles langues anglaise et espagnole.

Lors de la rencontre, Aslan Aslanov a fait savoir que ce document servirait à transmettre des informations objectives sur les deux pays amis, l’Azerbaïdjan et Cuba, et à rapprocher encore plus les deux peuples.

Orlando Oramas Leon a souligné que l’Agence de presse Prensa Latina était intéressée par la coopération étroite avec l’AZERTAC. Il a dit que la coopération, fondée aujourd’hui, ouvrirait la voie à l’échange d’informations fiables sur les deux pays.