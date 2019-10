Les ministres de la Défense azerbaïdjanais et américain se rencontrent à Bruxelles

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

En marge de la réunion organisée à Bruxelles au niveau des ministres de la Défense des Etats contribuant à la mission « Soutien résolu », réalisée par l’OTAN en Afghanistan, le ministre azerbaïdjanais de la Défense, le colonel-général Zakir Hassanov, a rencontré à l’initiative de la partie américaine le ministre de la Défense des Etats-Unis, Mark Esper.

Lors de la rencontre les discussions ont porté sur les perspectives de développement des relations militaires bilatérales entre l’Azerbaïdjan et les Etats-Unis et au sein de l’OTAN, ainsi que l’amplification de la coopération en matière militaire, technico-militaire, d’éducation militaire et médico-militaire, de même que les questions sécuritaires régionales et globales.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur la présence des militaires azerbaïdjanais à la mission « Soutien résolu » réalisés par l’OTAN en Afghanistan.