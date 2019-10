Le président Ilham Aliyev visite une serre aux fleurs à Guébélé

Guébélé 28 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a visité ce lundi une serre aux fleurs décoratives dans le village de Vendam de la région de Guébélé.

Le chef de l’Etat a été mis au courant des travaux effectués dans la serre aux fleurs. Il a été souligné que la société anonyme à responsabilité limitée AzRose s’était mise au montage des serres dans le village de Vendam dès l’an 2017. L'innovation technologique de Bosman van Zaal, société néerlandaise ayant 90 ans d'expérience, a été utilisée dans la création du complexe de serres de Guébélé. Des types spéciaux de rose y sont cultivés et sont destinés aux marchés locaux et étrangers. Ces produits seront mis en vente sous la marque « Made in Azerbaijan ».