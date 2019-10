Message de félicitations adressé à M. Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie

Son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie

Bakou, le 25 octobre 2019.

Monsieur le Président et Cher frère,

A l’occasion de la fête nationale de la République de Turquie, j’ai le grand plaisir de présenter mes plus sincères félicitations à vous-même et à l’ensemble de votre peuple en mon nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais.

La Turquie sœur est aujourd'hui sur la voie du développement dynamique et global. Grâce à ses réalisations, elle s’est hissée au même rang que les grandes économies et les pays les plus avancés du monde. La Turquie adopte également une position juste et déterminée dans les processus qui se déroulent dans le monde et la région.

L'amitié et la fraternité entre l'Azerbaïdjan et la Turquie sont renforcées par les valeurs morales et traditions nationales communes de nos peuples. Je suis convaincu que notre alliance, notre partenariat stratégique fondé sur la solidarité, la confiance et le soutien mutuels continueront de contribuer au bien-être de nos peuples et au développement global de nos pays.

Je saisis cette heureuse occasion pour former des vœux de bonne santé et de succès pour vous, ainsi que de paix et de prospérité durables pour le peuple turc frère.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan