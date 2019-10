La session de Convention contre le dopage dans le sport débute à Paris

Paris, 29 octobre, AZERTAC

La septième session de la Conférence des parties (COP) à la Convention internationale contre le dopage dans le sport a entamé ses travaux aujourd’hui au siège de l'UNESCO à Paris.

Une délégation azerbaïdjanaise participe à cette conférence statutaire organisée tous les deux ans.

Pour la première fois, un forum se tient avec la participation des experts, des personnalités connues et des délégués des institutions appropriées.

Les discussions se consacreront à trois thèmes d'actualité: l'intelligence artificielle et le dopage génétique; l’éducation basée sur les valeurs ; ainsi que l’accès des femmes et des jeunes à la pratique sportive. En outre, le forum prévoit des échanges ouverts entre l’UNESCO, les Délégations permanentes des Etats parties, les organisations nationales antidopage et l’UNESCO.

Les deuxième et troisième jours porteront principalement sur le suivi des résolutions de la COP6 et sur les progrès accomplis depuis la COP6.

La COP7 contribuera également à forger son outil opérationnel, le Fonds pour l'élimination du dopage dans le sport, en mettant en œuvre les recommandations des évaluations externes menées en 2017 et 2018.