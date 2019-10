Le ministre azerbaïdjanais de la Défense s’est entretenu avec son homologue biélorusse

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

Le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, s’est entretenu avec le lieutenant-général Andreï Ravkov, ministre biélorusse de la Défense, venu à Bakou afin de participer à la réunion du Conseil des ministres de la défense de la Communauté des États Indépendants.

Zakir Hassanov a souligné que l’Azerbaïdjan attachait une grande importance à la coopération avec la Biélorussie dans tous les domaines, y compris militaire, mettant en valeur l’existence des opportunités pour le développement de la coopération technico-militaire entre les deux pays.

Le ministre azerbaïdjanais a fait savoir que son pays accordait une importance particulière à la coopération avec les entreprises de l’industrie de défense, marquant que la coopération technico-militaire se développait et s’élargissait avec succès.

Il a remercié le gouvernement et le peuple biélorusses de soutenir la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan dans le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Les ministres ont souligné la nécessité de développer encore plus la coopération militaire bilatérale et les liens mutuels entre les ministères de la défense des deux pays.

L’état actuel et les perspectives de développement de la coopération militaire azerbaïdjano-biélorusse ont fait l’objet d’une analyse détaillée, l’accent étant mis sur la contribution des deux Etats à la sécurité régionale.

L’entretien s’est soldé par la signature du Plan de coopération bilatérale pour 2020 entre les ministères de la défense de la République d'Azerbaïdjan et de la République de Biélorussie.