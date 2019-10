La coopération militaire azerbaïdjano-ouzbèke au menu de discussions

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

Le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, a rencontré le major-général Bakhodir Kurbanov, ministre ouzbek de la Défense.

Les parties ont fait savoir qu’elles étaient intéressées par le développement de la coopération entre les ministères de la défense deux pays. Il a été souligné que la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan en matière de sécurité servait la consolidation de la paix et de la stabilité dans le Caucase du Sud et en Asie centrale.

Les discussions ont porté sur l’état actuel et les perspectives de la coopération en matière de défense et d’éducation militaire. Un large échange de vues a eu lieu sur le renforcement des relations mutuellement bénéfique dans le domaine technico-militaire.

La rencontre s’est soldée par la signature du Plan de coopération militaire bilatérale pour 2020 entre les ministères de la défense de la République d'Azerbaïdjan et de la République du Biélorussie.