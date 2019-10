Les participants de la réunion du Conseil des ministres de la défense de la CEI visitent l’Allée des Martyrs

Bakou, 30 octobre, AZERTAC

Les participants de la réunion suivante du Conseil des ministres de la défense de la Communauté d'États indépendants (CEI) ont visité le 30 octobre l’Allée des Martyrs à Bakou.

Arrivés à l’Allée des Martyrs, les participants de la réunion ont rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, déposant une gerbe de fleurs devant la flamme éternelle.

Ensuite, ils ont contemplé la vue sur la capitale azerbaïdjanaise du plus haut point de Bakou et ont été informés sur l’histoire de l’Allée des Martyrs et les travaux de construction et d’aménagement en cours dans la capitale.

Il est à noter que le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, le général d’armée Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense, le lieutenant-général Andreï Ravkov, ministre biélorusse de la Défense, le major-général Nourlan Yermekbaïev, ministre kazakh de la Défense, le major-général Bakhodir Kurbanov, ministre ouzbek de la Défense, et le colonel-général Sherali Mirzo, ministre tadjik de la Défense, et le major-général Rayimberdy Douychenbiyev, chef d’état-major des armées de la République kirghize, participent à la réunion.