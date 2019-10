Bakou a accueilli la réunion des ministres de la défense de la CEI

Bakou, 30 octobre, AZERTAC

Bakou a accueilli ce mercredi la réunion des ministres de la défense des pays membres de la Communauté des Etats indépendants (CEI).

Le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, le général d’armée Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense, le lieutenant-général Andreï Ravkov, ministre biélorusse de la Défense, le major-général Nourlan Yermekbaïev, ministre kazakh de la Défense, le major-général Bakhodir Kurbanov, ministre ouzbek de la Défense, le colonel-général Sherali Mirzo, ministre tadjik de la Défense, et Sergueï Lebedev, président du Comité exécutif et secrétaire exécutif de la CEI, et le major-général Rayimberdy Douychenbiyev, chef d’état-major des armées de la République kirghize, ont participé à cette réunion.

Dans son intervention, Zakir Hassanov s’est dit satisfait de l’organisation de cette réunion à Bakou, ajoutant que l’amitié et le patrimoine commun des peuples de la CEI étaient très appréciés en Azerbaïdjan. Il a exprimé ses remerciements de la prise de décision sur la tenue de la 77e réunion du Conseil des ministres de la défense de la CEI en Azerbaïdjan.

Le général d’armée Sergueï Choïgou a souligné l’excellente organisation de la réunion et remercié de l’hospitalité.

Sergueï Lebedev a indiqué que le renforcement de la coopération en matière de sécurité avait été confirmé une fois de plus lors de la réunion du Conseil des chefs d’Etat de la CEI le 11 octobre 2019 à Achgabat et de la réunion des chefs de gouvernement de ladite organisation le 25 octobre à Moscou.

Il a fait savoir que l’activité du Conseil des ministres de la défense de la CEI contribuait au développement de la coopération militaire multiforme.

Le président du Comité exécutif a rappelé que l’Ouzbékistan assumerait la présidence de la CEI l’année prochaine.

Les membres du conseil ont examiné les conceptions de coopération militaire des pays de la CEI jusqu’à 2025 et les principaux aspects de l’élaboration d'un système des ministères de la Défense pour le suivi et l’évaluation communs de la radiation, de la situation chimique et biologique jusqu’à 2025.

Le Plan d’action du Conseil des ministres de la défense de la CEI pour 2020 a été approuvé lors de la réunion. La coopération militaire et les tâches à réaliser ont fait l’objet de discussions.