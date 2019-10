Hikmet Hadjiyev : Nous jugeons hostile et injuste la résolution de la Chambre des Représentants américaine reconnaissant le « génocide arménien »

Bakou, 30 octobre, AZERTAC

Nous condamnons la résolution 296 reconnaissant le « génocide arménien » adoptée par la Chambre des représentants des Etats-Unis et la jugeons hostile et injuste. Adoptée grâce aux efforts du lobby arménien, cette résolution n’a aucun fondement politique, juridique et historique, a déclaré Hikmet Hadjiyev, chef du département de la politique étrangère de l’Administration présidentielle, dans une interview accordée à l’AZERTAC.

Hikmet Hadjiyev a dit que les événements qui s’étaient passés à cette époque-là devaient être étudiés par les historiens et non par les politiciens. « L’Arménie et les lobbies arméniens ont fait de prétendu génocide arménien un objet de spéculation politique. À cette fin, ils tentent de dissimuler les crimes commis par les Arméniens dans le Caucase du Sud et les autres régions. L’Arménie n’accepte donc pas la proposition de la Turquie concernant l’enquête sur les événements de cette époque-là par la Commission historique mixte. Les tentatives de falsification de l'histoire, de « réécriture de l'histoire » et de son utilisation à des fins de pression politique sont inacceptables », a-t-il marqué.